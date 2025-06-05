بلدية المفرق تعفي المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي

وطنا اليوم:قررت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الخميس، إعفاء المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي.

وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة الخزاعلة، إن قرار إعفاء المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي يأتي في سياق التخفيف على المواطنين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن القرار لا يشمل الملاحم والجمعيات خلال قيامها بذبح الأضاحي في مسلخ البلدية.

وكانت بلدية المفرق الكبرى، قررت سابقًا إعفاء تجار ومربي الثروة الحيوانية من رسوم الحظائر والتي حددت مواقعها في عدد من المواقع في المفرق بالتزامن مع التزامهم بجميع الشروط الصحية والطبية البيطرية