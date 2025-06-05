بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بلدية المفرق تعفي المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي

14 ثانية ago
بلدية المفرق تعفي المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي

وطنا اليوم:قررت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الخميس، إعفاء المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي.
وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة الخزاعلة، إن قرار إعفاء المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي يأتي في سياق التخفيف على المواطنين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن القرار لا يشمل الملاحم والجمعيات خلال قيامها بذبح الأضاحي في مسلخ البلدية.
وكانت بلدية المفرق الكبرى، قررت سابقًا إعفاء تجار ومربي الثروة الحيوانية من رسوم الحظائر والتي حددت مواقعها في عدد من المواقع في المفرق بالتزامن مع التزامهم بجميع الشروط الصحية والطبية البيطرية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:53

بعد مفاجأة ليبرمان.. كشف تفاصيل تزويد أبو شباب بالسلاح

15:29

ولي العهد يغادر أرض الوطن لمتابعة مباراة النشامى ونظيره العُماني في مسقط

15:01

ضبط مركبة عمومي كان سائقها يقودها بتهور

14:34

الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية

14:21

ليبرمان: إسرائيل تسلح عصابات في غزة بأمر من نتنياهو

14:15

البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

14:08

الزراعة: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

14:02

وفاة حاجة أردنية سبعينية في عرفات وفاة حاجة أردنية إثر تعرضها لعارض صحي في مشعر عرفات

13:59

الملك يشيد بمواقف إسبانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

12:59

وزير الصحة يهنئ الملك وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

12:52

عمان الاهلية تفخر بإنجاز لاعبها محمد الجعفري بأحرازه بطولة الدوري العالمي وإعتلاء التصنيف الأول عالمياً

12:50

طالب عمان الاهلية البطل زيد مصطفى يحقق إنجازا عالميا في التايكواندو

وفيات
وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025