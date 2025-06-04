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6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

ساعة واحدة ago
6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

وطنا اليوم_

شارك ستة شباب وشابات من الأردن في تمثيل المملكة ضمن فعاليات النسخة السابعة من برنامج “القيادات الإعلامية العربية الشابة”، الذي نظمه مركز الشباب العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 55 شاباً وشابة من 18 دولة عربية.

 

وتم اختيار المشاركين الأردنيين من بين مئات المتقدمين بعد منافسة قوية، ليتأهلوا إلى البرنامج الذي استمر على مدار 20 يوماً، تخلله مجموعة من الأنشطة المكثفة والورش التدريبية التي ركزت على أحدث المهارات الإعلامية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إنتاج الفيديو، التحقق من المعلومات، وحضور قمة الإعلام العربي، إضافة إلى لقاءات مع أبرز المسؤولين وصناع القرار في قطاع الإعلام.

 

وضم الوفد الأردني كلاً من:

•دينا أبودية : خريجة إعلام ومقدمة محتوى مع منصة خرابيش و social media creator مع شركة Dv8

• عمر الترك: خريج إعلام ومختص في إنتاج البودكاست.

• سارة غرايبة: من ذوي الهمم، قائدة شبابية وصانعة محتوى ورسامة وخريجة علاقات عامة.

• باسمة مطير: صحفية عملت سابقاً كـ YouTube Specialist في قناة رؤيا.

• آية العبوشي: طالبة إعلام ومعلقة صوتية

• أنس نهاد أبوسنينة :مختص في الإعلام الرقمي وصانع محتوى شامل.

 

وتأتي مشاركة الوفد الأردني ضمن جهود دعم وتمكين الشباب في مجالات الإعلام الحديث، وتزويدهم بالأدوات التي تعزز من مساهمتهم في تطوير المحتوى الإعلامي العربي.

 

وشهد البرنامج في ختامه حفل تخرج رسمي بحضور وزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، والذي أكد في كلمته أهمية الاستثمار في طاقات الشباب الإعلامية من أجل مستقبل إعلام عربي أكثر تأثيراً واحترافية.

 

يُشار إلى أن برنامج “القيادات الإعلامية العربية الشابة” يُنظم سنوياً برعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، ويهدف إلى تأهيل نخبة من الشباب العربي ليكونوا رواداً في صناعة الإعلام الرقمي والمؤسساتي على حد سواء.


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