وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، كرم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الفائزين بالدورة الـ19 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للعام الدراسي 2024-2025.

وأقيم الحفل اليوم الأربعاء، في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب بحضور عدد كبير من طلبة المدارس، والكوادر التربوية.

وقال مدير إدارة النشاطات في الوزارة الدكتور أجمل طويقات إن الجائزة انطلقت في دورتها الأولى عام 2005 بمبادرة ملكية سامية تهدف لدعم الطلبة في مختلف المحافظات والمناطق، وتعزز دور وزارة التربية والتعليم في بناء جيل متكامل من النواحي البدنية والتربوية والمعرفية والخلقية والسلوكية.

وأكد أن التحليلات والدراسات التتبعية لهذا المشروع الوطني الرياضي الكبير أثبتت أن الجائزة جاءت محققة لفكر جلالة الملك وثقته بقدرة الشباب على الإبداع والتميز والعطاء.

وأشار طوقيات إلى أن عدد المشاركين في الجائزة هذا العام بلغ 851 ألفا و296 طالبا وطالبة، من 3194 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الثقافة العسكرية، مؤكدا أن الجائزة ليست مجرد مسابقة رياضية بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني والصحة بين الطلاب.

وبين أن الجائزة تسعى إلى غرس حب الرياضة في نفوس الشباب وتشجيعهم على تبني أسلوب حياة صحي ونشيط، وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، ما يعزز من مكانة الأردن على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.

وتضمنت فعاليات الحفل عروضا وتشكيلات وإيقاعات رياضية من مديريات تربية ماركا، وبني كنانة، وقصبة عمان، ولواء الجامعة، بمشاركة موسيقات الأمن العام.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول والثاني من كل فئة عمرية:

-فئة 9 سنوات: الأول قاسم مصطفى أحمد القضاة من مدرسة محنا الأساسية المختلطة، “عجلون”، والفائز الثاني، محمد أحمد ناصف العبد الله من مدرسة ياقوت الحموي الأساسية للبنين، “الزرقاء الأولى”.

-فئة 10 سنوات: الأول غيث مصطفى عيد أبو رمان من مدرسة وادي عربة الثانوية/رحمة الثقافة العسكرية، والثاني زيد خالد علي خصانه من مدرسة أكاديمية السرمد “بني عبيد”.

-فئة 11 سنة: الأول أحمد صالح محمد المسعدين من مدرسة بصيرا الأساسية للبنين “بصيرا”، والثاني وسيم نضال طايع الحنانه من مدرسة داميا الأساسية للبنين “دير علا”.

-فئة 12 سنوات: الأول ريان عطالله عطا الشرفات من مدرسة المكيفتة الأساسية للبنين الثانية “البادية الشمالية الشرقية”، والثاني عبد المعطي محمد عبد المعطي السعودي من مدرسة طارق بن زياد الأساسية للبنين “بصيرا”.

-فئة 13 سنة: الأول شهم علي أحمد شديات من مدرسة المنشية الأساسية للبنين “قصبة المفرق”، والثاني محمد علي مصطفى بني عامر من مدرسة تبنة الثانوية الشاملة للبنين “الكورة”.

-فئة 14 سنة: الأول قصي بلال طارق رياض من مدرسة الكته الثانوية للبنين “جرش”، والثاني فارس حابس شاشان الرشمان من مدرسة أم الزيتون الأساسية للبنين “جرش”.

-فئة 15 سنة: الأول ليث أشرف سامي ولشابكي من مدرسة شرحبيل بن حسنة الثانوية للبنين المشارع، “الثقافة العسكرية”، والثاني سند عصمت فايز الخطيب من مدرسة عبد الله بن مسعود الثانوية للبنين “الرصيفة”.

فئة 16 سنة: الأول يزن عماد حسن القرشي من مدرسة أوصرة الثانوية الشاملة للبنين “عجلون”، والثاني عمار أكرم أحمد السواعي من مدرسة شرحبيل بن حسنة الثانوية للبنين “المشارع الثقافة العسكرية”.

-فئة 17 سنة: الأول براء تركي محمد بعيرات من مدرسة أوصرة الثانوية الشاملة للبنين “عجلون”، والثاني يوسف رائد حسن المصري من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز “الزرقاء الأولى”.

أسماء الطالبات الفائزات بالمركز الأول والثاني من كل فئة عمرية:

-فئة 9 سنوات: الأولى ميرا أحمد محيسن من مدرسة البنيات الأساسية للبنات “ناعور”، والثانية رسيل راكان يوسف القطاونة من مدرسة جناح الأميرة هيا الثقافة العسكرية.

– فئة 10 سنوات: الأولى ليلى صالح عبد الفتاح القاضي من مدرسة المشرق الدولية “الجامعة”، والثانية قمر يوسف يوسف أبو وغش من مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة “الجامعة”.

-فئة 11 سنة: الأولى ميرنا فهد جهاد أصلان من مدرسة الجزائر الأساسية للبنات “قصبة عمان”، والثانية آية مراد محمود بني حمد من مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة “الجامعة”.

-فئة 12 سنة: الأولى كادي وائل صالح بني سلامة من مدرسة رابعة العدوية الأساسية المختلطة “الكورة”، والثانية سلمى بسام عبد الكريم الخطيب من مدرسة حوفا المزار للبنات “المزار الشمالي”.

-فئة 13 سنة: الأولى جنى ظاهر مبارك الفروع من مدرسة بصيرا الأساسية المختلطة “بصيرا”، والثانية غزل جمال محمد بعيدات من مدرسة سمر الثانوية المختلطة للبنات “بني كنانة”.

-فئة 14 سنة: الأولى توجان محمد الصادق اجبابليه من مدرسة الجزائر الأساسية للبنات “قصبة عمان”، والثانية نور محمد خلف دينات من مدرسة أكاديمية السرمد “بني عبيد”.

-فئة 15 سنة: الأولى جود طه محمد المطيبيين من مدرسة المشقر الثانوية الشاملة للبنات “ناعور”، والثانية روحاني محمد عبد المجيد العزام من مدرسة كفرعان الثانوية المختلطة “لوائي الطيبة والوسطية”.

-فئة 16 سنة: الأولى تقى إبراهيم محمد الذبي من مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة “الزرقاء الأولى”، والثانية سبأ يوسف محمود ولعاراني من مدرسة الكرامة الأساسية للبنات “قصبة عمان”.

– فئة 17 سنة: الأولى مريم عصام عمر الشيخ صبري من مدرسة الأميرة ثروت الثانوية للبنات “ناعور”، والثانية بنان محمد صالح الرشمان من مدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات “المزار الشمالي”.

الأوائل من ذوي الإعاقة السمعية:

الأولى سلسبيل شاهر مشافق الهلول من مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتربية الخاصة “الطفيلة”، والثاني محمد أيمن محمد العمري من درسة الأمل للتربية الخاصة “الكورة”.

الطلبة الأوائل “حالات خاصة”:

الأولى لارين زياد محمد الشناق من مدرسة دوقره الثانوية الشاملة للبنات “قصبة اربد”، والثاني مالك طارق أحمد حتامله من مدرسة أكاديمية مريسا “بني عبيد”.

والمدارس الفائزة:

-مدارس فئة 50 – 200: الأول عاتكة بنت عبدالمطلب الأساسية المختلطة “بصيرا”، الثاني مدرسة ثابت بن قيس الأساسية المختلطة “بصيرا”، الثالث مدرسو وادي شعيب الأساسية المختلطة “السلط”,

– مدارس فئة 201 – 500: الأول مدرسة أكاديمية مريسا “بني عبيد”، الثاني مدرسة شرحبيل بن حسنة الثانوية للبنين “المشارع، مديرية الثقافة العسكرية”، الثالث مدرسة كفر أبيل الثانوية للبنين “مديرية الثقافة العسكرية”.

-مدارس فئة 501 فأكثر: الأول مدرسة سويمة الثانوية للبنين “مديرية الثقافة العسكرية”، الثاني دوقرة الثانوية الشاملة للبنات، “قصبة اربد” ، الثالث غرندل الثانوية “مديرية الثقافة العسكرية”.

– مدارس الصم والبكم الفائزة الأول عبد الرحمن بن عوف للتربية الخاصة “الطفيلة”