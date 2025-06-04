فرسان التغيير توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة السهم التقني لتصميم وتسويق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:وقّعت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة السهم التقني لمواقع وبوابات الإنترنت (WebAppRoots)، بهدف إدارة الهوية البصرية والتصميم والبُعد التسويقي والإعلامي الرسمي لـ قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، المزمع عقدها في البحر الميت، على هامش فعاليات “عمان عاصمة الشباب العربي”.

ووقّع الاتفاقية عن مؤسسة “فرسان التغيير” رئيس هيئة الإدارة الأستاذ عصام المساعيد، فيما مثّل شركة “السهم التقني” المدير العام الاستاذ حمزة خليل، وذلك في مقر الشركة في العاصمة الأردنية عمّان.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الهوية البصرية والرسالة الإعلامية الخاصة بالقمة، وإدارة الإنتاج الإعلامي الرقمي والمحتوى التفاعلي، وتنفيذ حملات تسويقية رقمية واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإشراف على الخطط الدعائية والترويجية للفعاليات التحضيرية المرتبطة بالقمة، وصولًا إلى التغطية الإعلامية الشاملة خلال انعقادها.

وبموجب الاتفاقية، تمنح مؤسسة فرسان التغيير شركة “السهم التقني” صفة “الشريك الاستراتيجي للتصميم والتسويق” و”الذراع التسويقي الرسمي للقمة” لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مع تمثيل رسمي ضمن الفعاليات.

وأكد رئيس مؤسسة فرسان التغيير، عصام المساعيد، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ القمة وفق أعلى المعايير المهنية والإبداعية، بما يعكس مكانة الأردن الريادية ويدعم حضور الشباب العربي في ميادين التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاصلاح الشامل.

من جهته، عبّر المدير العام لشركة السهم التقني، حمزة خليل، عن فخره بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم كافة الخبرات والموارد التقنية والإبداعية لدعم الرؤية الطموحة للقمة، وتعزيز حضورها الإقليمي والعربي.

يُذكر أن قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 تُعد من أبرز الفعاليات الشبابية المنتظرة هذا العام، وتُنظم بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وتستهدف بناء منصة عربية موحدة تجمع القادة الشباب والمبتكرين وصنّاع القرار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.