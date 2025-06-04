البنك الاردني الكويتي ينفذ حملة لموظفيه لطلاء أرصفة مساره المتبنى على طريق السلط-ارميمين.

وطنا اليوم:لاحقاً لقيام البنك في عام ٢٠٢٤بتبني مسار السلط إلى الرميمين لمدة عامين، والذي يشمل التكفل والتأكد من المحافظة على المسار بجميع جوانبه وذلك لأهميته للمجتمع المحيط به و رفع المستوى المعيشي للمناطق المجاورة التي يقع المسار فيها، كونها تدعم مشاريع للسيدات الأقل حظًا وتوفر فرص عمل لفئة الشباب، قامت دائرة الاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعيةفي البنك بتنظيم حملة طلاء أرصفة المسار الخاص به” السلط -الرميمين” وذلك بهدف المحافظة على جمالية الشوارع في مملكتنا الحبيبة، والتي خلالها تم ترتيب زيارة الى بيت جرير الأدهم للضيافة”، وهو أحد بيوت السلط التراثية القديمة المعتمد ضمن مسار درب الأردن، وقد بُني عام 1891، والتي أسهمت مؤسسة إعمار السلط في ترميمه، كما و تديره سيدة من المجتمع المحلي، حيث اصبح موقعا لاستقبال السياح وتقديم المأكولات الشعبية.

والجدير بالذكر بقيام البنك الاردني الكويتي خلال عام 2022 بتنظيم فعالية “مسير درب الأردن” ابتداءً من أم قيس شمالاً وحتى العقبة جنوبًا بمسافة 675 كم. حيث تم اشراك أكثر من 150 موظفاَ ضمن 15 مجموعة لإكمال المسير خلال مدة زمنية قياسية، ليكون البنك الأردني الكويتي أول بنك ومؤسسة في الأردن تكمل المسار خلال يومين، بالشراكة مع جمعية “درب الأردن” بإشراف شركة أردنية رائدة وهي شركة “” B adventure، والتي جاءت فكرتها بعد تأثر السياحة الداخلية والمجتمع المحلي بجائحة كورنا، لإعادة تنشيط السياحة وتسليط الضوء على جمالية وطبيعة بلدنا الحبيب الأردن، مع تحفيز موظفينا وعملائنا على التوجه نحو السياحة الداخلية بدلاً من الخارجية، من خلال نشر صور لمناطق المسار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك وكافة وسائل الإعلام المحلية، وتم إطلاق هاشتاغ الأردن بعيونا، كما تخلل المسير إستضافة الموظفين في بيوت المجتمع المحلي وذلك لدعمهم ونشر الوعي في أهمية إشراكهم في مبادراتنا.