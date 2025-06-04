البنك الأردني الكويتي يشارك في الحملة التوعوية التي أطلقها البنك المركزي لنشر وتعزيز الثقافة المالية لدى المرأة

وطنا اليوم:ضمن أهداف البنك الأردني الكويتي في نشر الثقافة المالية المجتمعية وزيادة وعي الأفراد، وتحسين قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، شارك البنك في الجلسة الحوارية التي نظمها البنك المركزي الأردني، بعنوان دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار، وذلك من خلال إقامة جناح تواجد فيه عدد من الزميلات التي قمن بدورهن بالشرح والترويج لمنتجات وبرامج سيدات الأعمال، التي تهدف لتمويل المشاريع القائمة والمملوكة لسيدات أعمال لدعم توسيع مشاريعهن. وهو عبارة عن قرض متناقص يقوم على أساس توفير خيارات تمويلية واسعه ومتعددة للمؤسسات /الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لسيدة، من خلال تمويل الاصول الثابتة او لتمويل رأس المال العامل مع امكانية تمويل المصاريف التشغيلية ضمن القطاع الصناعي والخدمي فقط.

وتاتي هذه المشاركة تأكيداً من إدارة البنك على استمراره في بناء القدرات المالية ورفع درجة الوعي والثقافة المالية المجتمعية لدى كافة فئات المجتمع.