بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحكومة تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب

4 يونيو 2025
الحكومة تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب

وطنا اليوم:وضعت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يدها على مقر بمنطقة البيادر وموجوداته بعد أن تبين لها استئجار المبنى من قبل الجمعية.
وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006.
وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد.
وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن “تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف.
وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجودتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

22:27

6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

21:38

الهوية الوطنية تبدأ من العقل… رسالة سمو ولي العهد للأردنيين

21:28

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية كلاين: “البوتاس العربية” لاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي

21:19

العقيد محمد زهير العابد… مبارك الترفيع والثقة الملكية

20:47

تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

20:34

ولي العهد يقلد ضباطًا في الكتيبة 101 برتبهم الجديدة

20:26

من غسل الصحون إلى قيادة إنستغرام.. حكاية آدم موسيري الملهمة

20:18

التنمية : ضبط 916 متسولا ومتسولة في أيار الماضي

20:10

توقيف أشخاص أطلقوا هتافات مظللة ومسيئة بحق الدولة في مسيرات بوسط البلد

19:48

مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

19:45

تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد

وفيات
وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة الله