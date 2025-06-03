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ارتفاع عدد السياح إلى الأردن بنسبة 27% في أيار 2025 بدعم من توسع خطوط الطيران منخفض التكاليف

9 ثواني ago
ارتفاع عدد السياح إلى الأردن بنسبة 27% في أيار 2025 بدعم من توسع خطوط الطيران منخفض التكاليف

وطنا اليوم _قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات إن المجموع الكلي للسياح ارتفع بنسبة 27% في شهر أيار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح 571 ألف سائح منذ بداية العام حتى شهر أيار الماضي.

 

وأكد خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء في منتدى التواصل الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لمناقشة تطلعات مستقبل السياحة في الأردن، أن عدد السياح من بداية العام حتى نهاية أيار 2025 ارتفع بنسبة 25%، ويعزى إلى عودة الطيران، بما فيها شركة الملكية بجميع خطوطها، وعودة الطيران منخفض التكاليف التي شملت 14 خطًا جديدًا منذ الأول من نيسان، بمعدل 27 رحلة أسبوعية من دول أوروبية شملت دول النمسا، بلجيكا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ورومانيا.

 

وأشار إلى أن شركة “وز إير” شغلت 6 خطوط جديدة إلى عمان من 4 دول أوروبية وخط من أبوظبي.

 

وبين أن عدد الركاب القادمين عبر الطيران منخفض التكاليف منذ بداية العام حتى نهاية أيار 2025 بلغ 102 ألف راكب، بمعدل 578 رحلة، معظمهم من السياح، حيث لا تتعدى نسبة الأردنيين 14%.

 

وكشف أن أكثر من 327 ألف زائر عربي للمملكة خلال أيار الماضي بزيادة نسبتها 35.6%، مما يعكس اهتماماً متزايداً من الدول العربية بالسياحة الأردنية، و78 ألف زائر أوروبي للمملكة خلال أيار الماضي بزيادة نسبتها 56% ما يعكس نجاح جهود الترويج في الأسواق الأوروبية.

 

وشدد على أن الهيئة مستمرة في دعم الترويج والتسويق ودعم المهرجانات لاستقطاب السياح، وتسويق مهم مع هيئة الأفلام لتسويق المملكة واستقطاب الافلام العالمية

 

وقال إن الهيئة أدخلت الذكاء الاصطناعي في عملية التسويق بما يتناسب مع تفضيلات السائح، لافتا إلى أن السياحة باتجاهها للتعافي وبدأنا نلمس النتائج خلال الشهر الماضي ونتوقع استمرارية في الزيادة.


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