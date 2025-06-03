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أمانة عمّان تحدد دوام المسالخ والحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى

دقيقة واحدة ago
أمانة عمّان تحدد دوام المسالخ والحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى

وطنا اليوم:حددت أمانة عمان الكبرى دوام دائرة المسالخ خلال عطلة عيد الأضحى من فجر أول أيام العيد وحتى غروب اليوم الخامس، كالمعتاد، في تقديم خدمات المسلخ من معاينة اللحوم الطازجة المبردة واللحوم المفرغة من الهواء والأسماك الطازجة وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.
وأكدت الأمانة أن دائرة المسالخ ستقوم باستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات المختلفة خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة.
وأوضحت أنها ستعمل، من خلال نقابة الأطباء البيطرين، بفحص الأضاحي في مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة التي حددتها وأعلنت عنها.
من جهة أخرى، أكدت الأمانة جاهزية الحدائق العامة، وعددها 141 حديقة أحياء، و5 حدائق كبرى، لاستقبال الزوار طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية العاشرة مساءً.
فيما تستقبل حديقتي الأمير هاشم وحطين للطيور الزوار من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة السابعة مساء طيلة أيام العيد المبارك.
وأشارت إلى جاهزية المتنزهات التابعة للأمانة وعددها 14 لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد.


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