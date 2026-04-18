مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الحديد والشرعة.

ففي منطقة المدينة الرياضية، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مازن محمد منور الحديد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، الى ذوي الفقيد وعشيرة الحديد وعموم عشائر البلقاوية، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الحسين الغربي، بمحافظة المفرق ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة مجدولين فواز خليف الشرعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الشرعة وعموم عشائر بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.