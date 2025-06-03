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الصفدي يبحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والناتو

ساعتين ago
الصفدي يبحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والناتو

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، لجنة الشراكات والتعاون الأمني في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، الذي يقوم بزيارة للمملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والناتو، وتطورات الأوضاع في المنطقة.


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