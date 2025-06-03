المتكاملة : الحافلات ستتحرك وفقا لمواعيد محددة حتى وإن كانت خالية من الركاب

وطنا اليوم:قال مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، الدكتور مؤيد أبو فردة، إن تنظيم النقل ما بين المحافظات والعاصمة عمان يأتي ضمن إطار تقديم خدمة كانت موجودة سابقًا، لكن بشكل غير منظم من خلال شركات وأفراد يعملون بصورة عشوائية.

وأضاف، أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ارتأتا إعادة هيكلة الخدمة، عبر دمج العاملين الحاليين ضمن شركات محددة، تعمل تحت إشراف رسمي مباشر لتقديم خدمة أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

جداول تشغيل ثابتة ومنظمة

وأوضح أبو فردة أن الحافلات التي ستُشغّل على الخطوط المنظمة ستلتزم بجداول تشغيل محددة، بعدما كانت تعمل سابقًا دون مواعيد ثابتة، ما تسبب بفوضى وتشويش في تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن خط جرش – عمان سيكون مثالًا على ذلك، حيث ستنطلق أولى الرحلات يوميًا في الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساء، بتردد حافلة كل 10 دقائق حتى الساعة السادسة مساء، ثم كل 30 دقيقة حتى العاشرة مساء.

وبيّن أن هذا الجدول سيوفر راحة للمواطنين نتيجة وجود مواعيد دقيقة ومعروفة مسبقًا.

رقابة وتشغيل وفق خطة واضحة

وأكد أبو فردة أن الرقابة على أداء الحافلات ستكون من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، باعتبارها الذراع الاستثماري للحكومة، وتمتلك خبرة طويلة في مجال تشغيل النقل العام.

وقال إن الخطط التشغيلية ستعدها الشركة بالتوافق مع الهيئة والمشغلين العاملين على الخطوط، لضمان سلاسة التطبيق وكفاءة الخدمة.

مضاعفة الخدمة وتغطية الكلف التشغيلية

وكشف أبو فردة عن أن خطة تشغيل خط جرش – صويلح – مجمع الشمال بدأت بالفعل منذ الأحد، موضحًا أن 15 حافلة ستسير يوميًا بمعدل 6 آلاف كيلومتر يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون كيلومتر سنويًا، مقارنة بـ800 ألف كيلومتر سابقًا، ما يعني أن الخدمة ستتضاعف بشكل واضح.

وأضاف أن الحافلة ستغادر موقعها حتى لو لم يكن بداخلها ركّاب، ما قد يسبب خسائر للمشغلين.

ولذلك، تعهدت وزارة النقل بدعمهم من خلال تغطية التكاليف التشغيلية وضمان ربح بنسبة 7%.

لا تغيير في التعرفة والمواطن غير متضرر

وأكد أن التعرفة لن تتغير، ولن يتحمل المواطن أي كلفة إضافية، مشيرًا إلى أن الحكومة هي من تحملت كلفة الأجهزة الإلكترونية التي ركّبت على الحافلات.

أجهزة إلكترونية وكاميرات ومتابعة دقيقة

وبيّن أن الحافلات الجديدة مزوّدة بأجهزة إلكترونية لتحصيل الأجور، وكاميرات مراقبة لرصد سلوك السائقين والركاب، وأجهزة تتبع، ومعايير دقيقة لقياس الأداء وتحسين جودة الخدمة.

كما أشار إلى أن هذه الأجهزة تتيح حصر أعداد الركاب بشكل دقيق لتوجيه الدعم المناسب.

منظومة موحدة لبطاقات الدفع

وقال إن البطاقات الإلكترونية التي تُستخدم على هذه الخطوط هي ذاتها المستخدمة في التنقل داخل العاصمة، ما يجعل منظومة الدفع موحدة على مستوى المملكة.

وأضاف أن بنية تحتية كاملة أُنشئت في المحافظات لخدمة المواطنين، تشمل نقاط بيع البطاقات الإلكترونية، واستقبال الشكاوى، وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة.

المشروع يبدأ بجرش وإربد ويشمل لاحقًا بقية المحافظات

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل خطي جرش – عمان وإربد – عمان، على أن تبدأ مراحل التشغيل التجريبي في محافظات أخرى تباعًا.

إلغاء وظيفة “الكنترول”

وفي ختام حديثه، أكد أبو فردة إلغاء وظيفة “الكنترول” بشكل كامل من الخطوط التي بدأ تشغيلها، ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع وتحسين تجربة النقل العام.

ما هو مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات وعمان؟

وكانت بدأت وزارة النقل/هيئة تنظيم النقل البري يوم الأحد بالتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان، التي تشمل هذه المرحلة خطوط (عمان -اربد) و(عمان- جرش).

وتم البدء بالتشغيل التجريبي بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة المتخصصة تباعا على الحافلات المخصصة للمرحلة الأولى التي تشمل خطوط (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، وذلك ضمن الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى خلال شهري حزيران وتموز 2025، وفقا لجاهزية الباصات واستكمال أعمال التركيب.

كما يأتي مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان بدعم حكومي بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، لتوفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين.