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توجه لإنشاء مجمّع وراثي للقمح والشعير والبقوليات بمركز المشقر للبحوث الزراعية

دقيقة واحدة ago
توجه لإنشاء مجمّع وراثي للقمح والشعير والبقوليات بمركز المشقر للبحوث الزراعية

وطنا اليوم:أعلن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، عن توجه المركز لإنشاء مجمّع وراثي للقمح والشعير والبقوليات في مركز المشقر للبحوث الزراعية، بهدف دعم البحث العلمي الزراعي، وخدمة المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقال الرواشدة خلال زيارته مركز المشقر واطلاعه على النشاطات البحثية والأعمال الجارية فيه إن المجمع الوراثي سيُقام بإشراف نخبة من الباحثين في المركز، وسيجري فيه زراعة أصناف متنوعة من المحاصيل تتسم بقدرتها على التحمّل في ظل التحديات البيئية، مثل التغيرات المناخية وشح الأمطار.
وشدد على أهمية دراسة وتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تحسين الإنتاجية وتطوير أصناف جديدة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات الزراعية، إضافة إلى أهمية دراسة تأثير العوامل البيئية، مثل نوعية التربة ووفرة المياه والتقنيات الزراعية، على جودة المحاصيل، فضلاً عن تطوير وسائل فعّالة لمقاومة الأمراض والآفات، ورفع قدرة المحاصيل على التكيف مع التغيرات المناخية.
ودعا الرواشدة الباحثين إلى تقديم مقترحات لمشاريع بحثية ريادية تُحاكي الواقع الزراعي في المحافظة، من خلال دراسة الاحتياجات الزراعية، مبينا أهمية الالتزام بمدوّنة السلوك الوظيفي، والحفاظ على المال العام، وترشيد النفقات، وتطبيق الحوكمة الرشيدة في اتخاذ القرارات، وتحقيق العدالة بين المراكز والمحطات.


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