بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

التهتموني تتابع متطلبات ترخيص مطار عمان المدني وتوفير خطوط نقل عام لخدمته

2 يونيو 2025
التهتموني تتابع متطلبات ترخيص مطار عمان المدني وتوفير خطوط نقل عام لخدمته

وطنا اليوم:عقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اجتماعا في مقر الوزارة، ضم كلا من هيئة تنظيم الطيران المدني، وشركة المطارات الأردنية، ومديرية إدارة مشاريع المطارات في وزارة النقل، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعادة ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني.
وأكدت التهتموني خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للحصول على ترخيص المطار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، تمهيدا لإعادة تشغيله بشكل يخدم الأهداف الوطنية في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وقالت الوزيرة إن مطار عمان المدني يشكل مرفقا حيويا يدعم منظومة النقل الجوي في المملكة، مشددة على ضرورة العمل الجاد مع الشركاء المعنيين لتأهيله وتشغيله وفق أعلى درجات السلامة والكفاءة، مشيرة إلى أن المطار يمثل فرصة لتوسيع خدمات الطيران المحلية والإقليمية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون مع أمانة عمان الكبرى لتوفير خطوط نقل عام منتظمة من وإلى المطار، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والموظفين، ويعزز من تكامل خدمات النقل بين مختلف أنماطه.
واكدت التهتموني أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات التشغيلية والفنية، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة والمرافق المساندة، لافتة أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مراحل تنفيذ المشروع وصولا إلى إعادة التشغيل الفعلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الفنية الدورية التي تعقدها وزارة النقل لمتابعة سير العمل في المشروعات الاستراتيجية ضمن قطاع الطيران، لا سيما ما يتعلق بتطوير مطار عمان المدني كمركز لخدمة حركة الطيران منخفض التكاليف والطيران الإقليمي، إضافة إلى دوره المحتمل في دعم خدمات الشحن الجوي مستقبلا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:44

بعثة الحج الصحفية تنفي انسحاب صحفيين من لقاء وزير الأوقاف

03:40

نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

02:40

ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران

01:21

شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله

00:08

وليمة عشاء في منزل ابو انشيش بالقويسمه

23:37

الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

22:52

بين مدرستي: البكالوريا واربد الثانوية!

21:12

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل خزنة كاتبي

20:37

إجراءات قانونية خلال أيام لتحصيل حقوق تجار تضرروا من حريق باخرة صينية

20:31

واشنطن توافق على انضمام مقاتلين أجانب إلى الجيش السوري

20:17

مبادرة مجتمعية.. نحو أفراح أقل كلفة وأحزان أكثر رحمة

19:49

مقتل 3 جنود إسرائيليين بمعارك شمال قطاع غزة

وفيات
شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة اللهوفيات الأحد 1-6-2025وفيات الجمعة 30-5-2025