البنك الأردني الكويتي يتبنى نظام مركز المدفوعات من شركة بروجرس سوفت

وطنا اليوم:وقع البنك الأردني الكويتي اتفاقية استراتيجية مع شركة بروجرس سوفت ( (ProgressSoft يتبنى بموجبها البنك منصة مركز المدفوعات المتطورة الخاصة بالشركة. تهدف هذه المبادرة إلى تحديث آليات معالجة المدفوعات وتحسين التجربة المصرفية الرقمية في البنك.

ومن خلال مركزية وتبسيط عمليات الدفع، ستعمل المنصة على تعزيز الكفاءة، وتسريع المعاملات المالية عبر الحدود، وتقليل أوقات المعالجة.

وأكد رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي، السيد داود عسيى، أن التعاون مع شركة بروجرس سوفت لتطبيق منصة مركز المدفوعات المتطورة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة البنك التشغيلية وتوفير خدمات مصرفية رقمية متميزة لعملائه.

وأضاف: “يتماشى تطبيق منصة مركز المدفوعات من بروجرس سوفت مع رؤيتنا الاستراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين معالجة المدفوعات. لن تؤدي هذه المبادرة إلى تبسيط عملياتنا فحسب، بل ستقدم أيضاً تجربة مصرفية سلسة لعملائنا”.

تعتبر منصة مركز المدفوعات من بروجرس سوفت حلاً مرناً ومدعوماً بواجهات برمجة التطبيقات (API)، ومصمماً لتوحيد قنوات الدفع المتنوعة وتبسيط إدارة سير عمل المدفوعات المعقدة. ومع دعمها المدمج لمعايير CBPR+ وISO 20022، تضمن المنصة مرونة العمليات والتوافق مع المعاملات عبر الحدود.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة بروجرس سوفت السيد شادي دبابنة، عن فخره بشراكة “بروجرس سوفت مع البنك الأردني الكويتي في هذه الخطوة الهامة نحو تحديث بنية البنك التحتية للمدفوعات، مبيناً أن قرار تبني منصة مركز المدفوعات من شركة بروجرس سوفت يعد تطوراً استراتيجياً يمكّن البنك من توحيد وتنظيم خدمات الدفع لديه بمرونة وشفافية وتحكم معزز.

يُذكر أن هذا الاتفاق الجديد يستند على نجاح تطبيقات بروجرس سوفت التي نفذتها في جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار المصرفي الرقمي.