الوفد الصناعي الأردني يلتقي معاون وزير الاقتصاد السوري

وطنا اليوم_

الجغبير : تعزيز التكاملية في مجال الصناعة بين البلدين

التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة العاصمة السورية دمشق، مع معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس باسل عبد العزيز، بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.

حيث أشار المهندس عبدالعزيز الى أنه تم إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري باعتباره خطوة ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، واعتماده كمسار وخريطة طريق في مجالات المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل

واوضح المهندس عبد العزيز إلى أنه يجري حاليا اعداد قوانين جديدة للاستثمار والضرائب، لغايات تنظيم العملية التجارية في سوريا، وجذب الاستثمارات اليها.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، حيث أوضح الجغبير خلال اللقاء، انه تم تشكيل لجان قطاعية مشتركة تضم ممثلين لعدة قطاعات صناعية أردنية سورية من غرفتي صناعة الأردن وغرفة صناعة دمشق وريفها، بهدف تعزيز التكاملية في مجال القطاع الصناعي، بحيث يتم بناء على مخرجات اجتماعات هذه اللجان، وضع قوائم بالسلع التي سيتم تبادلها بين الجانبين، دون أن تؤثر سلبا على الصناعات في كلا البلدين.

حضر اللقاء كل من نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان، وعضوي غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد.