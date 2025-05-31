انخفاض متفاوت بأسعار الذهب في الأردن السبت

وطنا اليوم_شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، صباح اليوم السبت، تراجعاً ملحوظاً بنسب متفاوتة، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

عيار 24 قيراطًا: بلغ سعر البيع 77.000 دينار، وسعر الشراء 74.600 دينار.

عيار 21 قيراطًا (الأكثر تداولًا): سجل سعر البيع 66.600 دينار، مقابل 64.600 دينار للشراء.

عيار 18 قيراطًا: بلغ سعر البيع 58.900 دينار، وسعر الشراء 54.900 دينار.

عيار 14 قيراطًا: سُجل سعر البيع عند 45.000 دينار، وسعر الشراء عند 40.400 دينار.

أما بالنسبة لليرة الذهب:

الليرة الإنجليزي: بلغ سعر البيع 537.8 دينار، والشراء 532.8 دينار.

الليرة الرشادي: بلغ سعر البيع 471.2 دينار، والشراء 466.2 دينار.

وتأتي هذه التغييرات وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الذهب العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي .