الوفد الصناعي الأردني يلتقي وزير المالية السوري

وطنا اليوم:التقى رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال زيارة الوفد الصناعي الاردني، العاصمة السورية دمشق، وزير المالية السوري محمد يسر برنية، بحضور رئيس غرفة تجارة ريف دمشق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبُل تعزيز وتطوير التعاون السوري الأردني المشترك في المجالات المالية والتجارية والاقتصادية.

واكد الجغبير خلال اللقاء على اهمية تسهيل المعاملات التجارية بما فيها الحوالات المالية، الامر الذي سيسهم في تطوير التبادل التجاري بينهما، مشيرا الى ان وجود عددا من البنوك الاردنية العاملة في سوريا سيساعد في تسريع ذلك.

حضر اللقاء من الوفد الاردني نائب رئيس غرفة الأردن / رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبوحلتم.