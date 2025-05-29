وزير البيئة يوجه بالتأكد من سلامة مجرى سيل الزرقاء

وطنا اليوم:زار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس، سيل الزرقاء وسد الملك طلال لتفقد الواقع البيئي، موجهًا الاستمرار بمتابعة الواقع البيئي في المنطقة لحين التأكد من سلامة مجرى السيل حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة.

وأكد الردايدة، بأنه تم التواصل مع الجهات المعنية كافة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والتحذيرية للمواطنين للحفاظ على سلامتهم.

وأوعز للجهات المختصة بأخد عينات من السيل من مواقع مختلفة لغايات فحصها والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفات، موعزًا لفريق الوزارة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما، زار الردايدة مكتب حماية البيئة في محافظة جرش، واستمع من موظفي المديرية إلى أهم خدمات المكتب، موعزًا بضرورة تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والبلديات لتعزيز دورهم بتنفيذ إجراءات الحد من رمي النفايات بشكل عشوائي، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالاً من الزائرين، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في نشر التوعية وإنفاذ القانون بحق المخالفين.

وقال، إنه سيتم توزيع حاويات معدنية إضافية، ولوحات توعوية إرشادية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في مجرى السيل والمتنزهات والغابات.

ووجه الفريق المرافق له بتسهيل مهام المديرية واتخاذ الإجراءات لرفع كفاءتها وخدماتها وتلبية الاحتياجات اللازمة لتعزيز ورفع قدرات الموظفين.