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الموافقة على المعدل لنظام الإدخال المؤقت للمركبات للعقبة الاقتصادية الخاصة

ساعتين ago
الموافقة على المعدل لنظام الإدخال المؤقت للمركبات للعقبة الاقتصادية الخاصة

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة المبدئية على إبرام اتفاقية الوصول والبحث العلمي وتقاسم المنافع مع شركة فارما مار الإسبانية.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في محور النمو المستدام وتشجيع الاستثمار وتطوير البحث العلمي لغايات استكشاف وجمع وفحص الكائنات البحرية من المياه الإقليمية الأردنية، بهدف البحث البيولوجي واكتشاف الأدوية، شريطة استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة بموجب نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم (20) لسنة 2021.
وفي محور التطوير المؤسسي وتشجيع الاستثمار، قرر المجلس الموافقة على النظام المعدل لنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والذي سيقدم عدداً من الحوافز للمستثمرين والشركات.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في محور تشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي وتشجيع الشركات للتسجيل والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها منطقة العقبة للمستثمرين والشركات الاستثمارية.
وفي محور الريادة والابتكار وتنمية المجتمع المحلي، قرر المجلس الموافقة على المساهمة في دعم إحدى الجمعيات الثقافية لتنظيم وإقامة ملتقى متخصص للفن والثقافة في مدينة العقبة، بمشاركة فنانين من دولة عربية.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تعزيز وتنمية ثقافة الريادة والابتكار في قطاع الثقافة والفنون، حيث إن هذا الملتقى يسعى لتعزيز السياحة الثقافية ضمن رؤية السلطة في جعلها مركزاً دولياً لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية.
وقرر مجلس المفوضين الموافقة على المساهمة في دعم نادٍ رياضي للمشاركة في بطولات الاتحاد الأردني لكرة القدم في الموسم الكروي 2025، من خلال مشاركة فئات عمرية متعددة، بهدف تشجيع السياحة الرياضية ودعم الشباب في مختلف الرياضات ما يسهم في تنشيط الحركة الرياضية والتجارية في مدينة العقبة.


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