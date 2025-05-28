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اغتيال “اغنيوة” في طرابلس يفتح باب الفوضى: أبو قيلة يتوقع تدخلاً أمريكياً بالمظلات في غرب ليبيا

28 مايو 2025
اغتيال “اغنيوة” في طرابلس يفتح باب الفوضى: أبو قيلة يتوقع تدخلاً أمريكياً بالمظلات في غرب ليبيا

طرابلس – وطنا اليوم
حذر الصحفي والمحلل السياسي الليبي أسعد أمبية أبو قيلة من انفلات أمني متسارع في غرب ليبيا بعد اغتيال عبدالغني الككلي المعروف بـ”اغنيوة”، أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس. وأشار أبو قيلة، في تصريحات خاصة لـ”وطنا اليوم” يوم الأربعاء 28 أيار/مايو 2025، إلى أن التطورات الحالية قد تمهد لتدخل عسكري أمريكي مباشر عبر إنزال قوات من مشاة البحرية (المارينز) بالمظلات، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية غرب البلاد، خصوصاً مع تصاعد التوتر بين حكومة الوحدة الوطنية وقوات جهاز الردع الذي قررت الحكومة حله مؤخراً.

وأضاف أبو قيلة أن دخول أرتال عسكرية من مصراتة ومدن أخرى إلى طرابلس، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية المؤيدة والمعارضة لحكومة الدبيبة، كلها مؤشرات على اقتراب اندلاع مواجهة عسكرية شاملة في العاصمة، ما قد يدفع أطرافاً دولية للتدخل لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.


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