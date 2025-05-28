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الجغبير بمشاركة القائم بالأعمال الأردني يفتتحان الجناح الاردني في المعرض الدولي للبناء في دمشق

54 ثانية ago
الجغبير بمشاركة القائم بالأعمال الأردني يفتتحان الجناح الاردني في المعرض الدولي للبناء في دمشق

وطنا اليوم:افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بمشاركة القائم بأعمال سفارة المملكة في سوريا باسل الكايد، الثلاثاء، ، الجناح الأردني في المعرض الدولي للبناء في العاصمة السورية دمشق،

وأشار الحغبير الى ان ٣٠ شركة صناعية اردنية تشارك في المعرض بدعم من غرفة صناعة عمان، تمثل قطاعات مرتبطة باعادة الاعمار، مثل البنية التحتية، مواد البناء، ولطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة.

واضاف الجغبير ان الحناخ الاردني حظي باقبال كبير، كما قام وزير الاشغال والاسكان السوري بمرافقة عدد من المسؤولين بزيارة الجناح الأردني وابدوا اعحابهم بالمستوى المتطور الذي وصلته الصنلعة الأردنية.

وأكد الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ووحود العديد من المستثمرين السوريين بالاردن.


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