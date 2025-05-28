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هآرتس”: 1200 جندي احتياط إسرائيلي يطالبون بوقف الحرب في غزة فورا #عاجل

39 ثانية ago
FILE - Palestinians flee to northern Gaza as Israeli tanks block the Salah al-Din road in the central Gaza Strip on Nov. 24, 2023, as the four-day cease-fire in the Israel-Hamas war begins as part of an agreement that Qatar helped broker. (AP Photo/Mohammed Dahman, File)

وطنا اليوم_

 

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن توقيع 1200 من جنود وضباط الاحتياط في “الجيش” الإسرائيلي على رسالة موجهة إلى الحكومة ورئيس أركان “الجيش”، دعوا فيها إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة على الفور.

 

وجاء في الرسالة أن “استمرار الحرب يمثل حرباً سياسية لا تخدم الأهداف الأمنية، ويتعارض مع إرادة الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي”.

 

وطالب الموقعون بضرورة إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة من دون أي تأخير، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى مقتلهم، فضلاً عن تعريض حياة الجنود والمدنيين الأبرياء للخطر.

 

كما حذّرت الرسالة من أنّ استمرار الحرب قد يقود إلى ارتكاب جرائم حرب، مشددين على أن مواصلة القتال لا تصب في مصلحة “إسرائيل”، لا عسكرياً ولا أخلاقياً.

 

وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر، بأنّ “عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100 ألف في 5 أيام”.


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