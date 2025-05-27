إيعاز فوري من وزير الأوقاف يتعلق بملاحظات الحجاج الأردنيين

وطنا اليوم _قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، مساء الثلاثاء، بجولة ميدانية في المدينة المنورة، رافقه خلالها مدير عام دائرة الحج والعمرة، مجدي البطوش، وعدد من كوادر الوزارة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير أحوال الحجاج الأردنيين واطّلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم في فنادق المدينة، خاصة تلك القريبة من المسجد النبوي الشريف.

كما رافق الوزير وفد البعثة الإعلامية في زيارة لعدد من الفنادق التي يقيم فيها الحجاج، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، والتي تركزت على نوعية الوجبات المقدمة، توافر الأدوية، وآلية عمل حافلات النقل.

وخلال الجولة، أجاب الوزير على استفسارات الحجاج، ووجه بتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك حاج مسن شكا من عدم توفر دواء يحتاجه بعد أن تمت مصادرته على الحدود.

كما أعرب عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية، على الخدمات المقدمة والتجاوب مع الملاحظات الواردة إليهم.

ووجه وزير الأوقاف البعثات بالعمل الفوري على حل أي مشكلة أو ملاحظة ترد من الحجاج الأردنيين دون تأخير، وذلك وفقًا لموفد “المملكة” إلى للديار المقدسة.

وفي سياق متصل، استعرض الخلايلة مع البعثة الإعلامية، قبيل جولته على الحجاج، واقع الخدمات المقدمة وآلية عمل الكوادر الإدارية المرافقة.

ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية.