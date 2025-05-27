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مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

28 ثانية ago
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

وطنا اليوم _تفقد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، خلال جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية في عمان.

 

وتابع مهيدات مع عضو مجلس الإدارة ونائب مدير عام الشركة المهندس أشرف أحمد حسين، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية آخر المستجدات والإنجازات والتطورات، وسبل دعم تنافسية القطاع الدوائي وريادته لما فيه تعزيز الأمن الدوائي ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وأشاد المهندس أشرف خلال اللقاء بالدور المحوري للمؤسسة في دعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتشجيعها على التوسع في إنتاج أصناف جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتُعزّز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في الأسواق العالمية، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية والتواصل الفعّال بين الجانبين. ولفت إلى الإمكانات الإنتاجية للشركة، ومراحل تطورها، وخططها المستقبلية نحو التوسع والنمو بما يخدم الصناعة الدوائية .

 

هذا وجاءت الجولة استمرارًا للجولات الدورية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، بما يخدم القطاع الدوائي ويبسط الإجراءات أمامه.


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