الهروط يكتب : الاستقلال فخر وعز لنا كاردنيين ويوم الجيش تضحية وفداء وأمن واستقرار وطني

كتب المقدم المتقاعد سلامه الهروط

رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين لواء ذيبان

عيد الاستقلال فخر وعز لنا كأردنيين ويوم الجيش تضحية وفداء وأمن واستقرار وطني فنحن كمتقاعدين عسكريين في لواء ذيبان مشاركين في احتفالات الوطن ضمن محافظة ما.دبا كباقي محافظات المملكه وكلنا فخر واعتزاز بالإنجازات التي تحققت سواء بمؤسساتنا الوطنيه أو الجمعيات أو انجاز الأفراد ضمن موقعنا في لواء ذيبان الأشم وتزامناً مع احتفالات المملكه بالأعياد الوطنيه فهذه المناسبات عزيزه على قلوبنا وقلوب كافة الاردنيين فهو عرس وطني فإن فصاحة اللسان عاجزة عندما نحن الأردنيون الإفصاح عما يجول في ضمائرنا من النشوة والسرور فبأي لسان نردد الى قيادتنا الهاشميه عبارات الشكر والثناء وآيات الوفاء والولاء على مايقدمونه لهذا البلد العظيم ولأهله الأكارم من النعم والعطاء حتى تجاوزت مكارمهم الحد وصعبت أن تحصى وتعد .

وبهذه المناسبه أتقدم بأجمل آيات التهاني والتبريك إلى مقام مولانا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين والى قواتنا المسلحة حارسة الحدود و أجهزتنا الأمنيه العين الساهره على أمن الوطن واستقراره بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش وأسأل الله أن يحفظ اردننا وقيادتنا الهاشميه ويحفظ قواتنا المسلحة وأجهزتنا الامنيه.