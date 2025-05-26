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حماس توافق على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة

دقيقة واحدة ago
FILE - Palestinians flee to northern Gaza as Israeli tanks block the Salah al-Din road in the central Gaza Strip on Nov. 24, 2023, as the four-day cease-fire in the Israel-Hamas war begins as part of an agreement that Qatar helped broker. (AP Photo/Mohammed Dahman, File)

وطنا اليوم:قال مسؤول فلسطيني مقرب من (حماس)، الاثنين، إن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.
وذكر المسؤول “الوسطاء قدموا خلال الأيام القليلة الماضية عرضا جديدا في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف النار”.
وأضاف “يتضمن العرض الذي يعتبر تطويرا لمسار المبعوث الأميركي ويتكوف إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء ممن هم لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات”.
وتابع “ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة”.


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