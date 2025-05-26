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عمان الاهلية ومؤسسة رجوة تقيمان ماراثوناً خيرياً دعماً لمرضى السرطان

دقيقتان ago
عمان الاهلية ومؤسسة رجوة تقيمان ماراثوناً خيرياً دعماً لمرضى السرطان

وطنا اليوم:احتفالا بعيد الاستقلال ودعماً لمحاربي السرطان الابطال أقامت كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الاهلية ومؤسسة رجوة للارشاد والتدريب ، الماراثون الدولي، بالتعاون مع نادي عون للعلاج الطبيعي ونادي اثر و عمادة شوؤن الطلبة في الجامعة ونادي الأرينا الرياضي وبمشاركة واسعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الكلية.
حيث أقيم الماراثون الخيري بالجري على طريق المطار يوم السبت 24-5- 2025 في عمان لمسافات متنوعة ( 1 كم و 5 كم ومن 10 كم لغاية 20 كم ).
ولم تكن تلك الفعالية رياضية فحسب ، بل دعماً مالياً و نفسياً ووعياً ورسالة امل وتوعية بحقوق كل مريض ومريضة سرطان.


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