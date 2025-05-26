احتفالية دائرة إدارة قضايا الدولة

وطنا اليوم:كتب :سماح ابوخلف

احتفلت دائرة إدارة قضايا الدولة بعيد الإستقلال اليوم بحضور عطوفة الوكيل العام تامر خريس والسادة الوكلاء وعدد من موظفى دائرة إدارة قضايا الدولة وقدمت الحفل السيدة غادة أبو الفيلات حيث ألقى عطوفته كلمة تمحورت حول تجديد الولاء والإنتماء لجلاله الملك وولى عهده كما ألقى المدير الأدارى د. راكان ابو زيد كلمة بخصوص هذه المناسبة ومندوب الأمن العام فى الإدارة د.زيد القلاب حيث أكد الجميع على ثبات مواقف الأردن المشرفة تجاه القضايا الإنسانية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وأعرب الحضور على العمل بجهد مضاعف لتطوير الخدمات وتسيير أمورها بإتقان وأحترافية خدمةً للوطن والمواطن