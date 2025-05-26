جيش الاحتلال يطلب إخلاء كامل محافظة خانيونس

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن شنّ هجوم واسع النطاق وصفه بـ”غير المسبوق” في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بهدف ما زعم إنه “تدمير قدرات المنظمات الإرهابية” في المنطقة.

وفي بيان موجّه لسكان مناطق خانيونس وبني سهيلا وعبسان والقرارة، قال جيش الاحتلال: “نطلق هجوماً غير مسبوق ضد البنية التحتية للمنظمات الإرهابية، التي تواصل إطلاق القذائف الصاروخية من هذه المناطق باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: “تم تحذير سكان هذه المناطق مراراً، وهي تُعتبر حالياً منطقة قتال خطيرة”، مشيراً إلى أن على السكان “إخلاء المنطقة فوراً باتجاه الغرب نحو منطقة المواصي”، في إشارة إلى المنطقة التي يعتبرها جيش الاحتلال “آمنة نسبيًا” حسب زعمه.

وشدد البيان على أن “أمر الإخلاء لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر”، دون الإشارة إلى مصير باقي المرافق المدنية في المنطقة.