حسّان من الطفيلة : الحكومة ستعمل على تحسين التزويد المائي في المحافظة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، إن المنعة الوطنية تبدأ من المجتمعات، وتتعزز بالتفافنا جميعاً حول الهدف الوطني الكبير بأن يبقى الأردن قوياً، عزيزاً، كريماً، يواصل مسيرته بكل تفاؤل وثقة وتصميم.

وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، أن الطفيلة، بتنوعها الطبيعي المميز، تضم العديد من المعالم السياحية الفريدة، مثل محمية ضانا الطبيعية، وقرية السلع الأثرية وغيرها، وهي تشكل فرصة واعدة علينا استثمارها، ووضعها على المسار السياحي المحلي والعالمي، وهذا ما نعمل عليه بكل جد.

وأكد حسّان أن الحكومة ستعمل على تحسين التزويد المائي في المحافظة، وهذا موضوع ضروري ومهم لأبناء المحافظة عن طريق تأهيل محطات الضخّ، وتحديث شبكات المياه، وتنفيذ خطّين ناقلين في القادسية وارحاب، بكلفة إجمالية لهذه المشاريع تقارب الـ 25 مليون دينار، خلال العام الحاليّ والعامين المقبلين.

أوضح أن اجتماع الحكومة في الطفيلة هدفه مأسسة العمل حتى يكون مؤسسياً وتشاركياً مع الهيئات المنتخبة في المحافظة، وسنقوم معكم بتحديد الرؤية التنموية لها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ليست خطوة إجرائية، بل أداة جوهرية وضرورية، لضمان سرعة الإنجاز وحسن التنفيذ، وتحديد الأولويات بوضوح وبتوافق، وهذا يضمن التقييم المستدام والمتابعة والمساءلة لكل وزارة ومؤسسة على المستويين المحلي والخدماتي.

وأضاف “جهودنا مكرّسة للبدء بإطلاق مشاريع استثمارية كبرى هذا العام، تنفذ على مدى أربع سنوات، في قطاعات المياه والطاقة والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والنقل، والإسكان؛ وهذه المشاريع من شأنها أن تسهم في دعم اقتصادنا الوطني، وزيادة معدلات النموّ، وتوفير فرص التشغيل لأبنائنا وبناتنا، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية الأردنية”.

وبيّن حسّان أن مشروع التحديث الشامل هدفه خدمة أجيال الحاضر والمستقبل، وتوفير الفرص وتمكينهم من المشاركة في بناء وطنهم وصياغة مستقبله.