بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

رجل أعمال بارز وشركته في مواجهة مطالبتين بنكيتين بقيمة 11 مليون دينار

38 ثانية ago
رجل أعمال بارز وشركته في مواجهة مطالبتين بنكيتين بقيمة 11 مليون دينار

وطنا اليوم:يواجه أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، والمالك لشركة كبرى تعمل في قطاع حيوي ، أوضاعًا مالية صعبة بعد تنفيذ حجز تحفظي على أمواله وأموال شركته من قبل بنكيين محليين.
ووفقًا لوثائق رسمية ، فإن البنكين تقدما بطلب قانوني إلى الجهات المختصة، مطالبين بإجراء حجز تحفظي على موجودات رجل الأعمال وشركته، وذلك بعد تراكم مطالبات مالية تتجاوز 11 مليون دينار أردني.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطوات القانونية التي يتخذها البنكان لضمان استرداد حقوقهما المالية، في ظل تأخر رجل الأعمال وشركته عن سداد الالتزامات المترتبة عليهما، والتي تعود إلى معاملات تجارية ومصرفية سابقة.
وتُعد الشركة التي يملكها رجل الأعمال واحدة من أكبر الشركات ، ولها حضور بارز في الأسواق المحلية من خلال سلاسل توزيع وتوريد واسعة تغطي مختلف المناطق المملكه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:22

المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى علي رأس فرقة إرهابية

11:10

50 شهيدا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين ومنزل في غزة

11:02

أقرب للخيال .. قصة حاج ليبي عادت الطائرة أدراجها من أجله مرتين

10:58

السفارة الاردنية في لندن تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة عيد الاستقلال

10:32

تصريحات فرنسا حول المخرج الفائز بسعفة كان تثير غضب إيران

10:25

نسيه السائق داخل حافلته المدرسية.. نهاية مأساوية لطفل مغربي

10:13

مصادر : ترامب يقترب من إعلان وقف إطلاق النار في غزة

10:02

هجمات تستهدف 3 مراكز إسلامية في تكساس الأمريكية

09:55

استقالة مفاجئة لرئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركيا

09:45

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين

09:39

النشامى يبدأ تدريباته في الدمام استعدادًا لمباراتي عُمان والعراق

09:36

وفيات الاثنين 26-5-2025

وفيات
وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025