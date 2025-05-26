رجل أعمال بارز وشركته في مواجهة مطالبتين بنكيتين بقيمة 11 مليون دينار

وطنا اليوم:يواجه أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، والمالك لشركة كبرى تعمل في قطاع حيوي ، أوضاعًا مالية صعبة بعد تنفيذ حجز تحفظي على أمواله وأموال شركته من قبل بنكيين محليين.

ووفقًا لوثائق رسمية ، فإن البنكين تقدما بطلب قانوني إلى الجهات المختصة، مطالبين بإجراء حجز تحفظي على موجودات رجل الأعمال وشركته، وذلك بعد تراكم مطالبات مالية تتجاوز 11 مليون دينار أردني.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطوات القانونية التي يتخذها البنكان لضمان استرداد حقوقهما المالية، في ظل تأخر رجل الأعمال وشركته عن سداد الالتزامات المترتبة عليهما، والتي تعود إلى معاملات تجارية ومصرفية سابقة.

وتُعد الشركة التي يملكها رجل الأعمال واحدة من أكبر الشركات ، ولها حضور بارز في الأسواق المحلية من خلال سلاسل توزيع وتوريد واسعة تغطي مختلف المناطق المملكه.