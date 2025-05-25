المملكة على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة

وطنا اليوم_يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية.

ويكون الطقس حار نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

كما تنخفض يوم الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.