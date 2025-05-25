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توضيح من العمل حول إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص

3 دقائق ago
توضيح من العمل حول إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لم يتم زيادتها من 70-90 يوما حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل ما زال في عهدة مجلس الأمة.
وأوضح الزيود انه في حال إقرار التعديلات يحتاج مشروع القانون إلى استكمال السير بقنواته الدستورية وهي توشيحه بالإرادة الملكية السامية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.


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