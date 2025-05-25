السميرات: 80% من الخدمات الحكومية ستكون رقمية نهاية 2025 و100% العام المقبل

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، أن الأردن يخطو بثبات نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن نسبة الخدمات الرقمية حاليًا بلغت 60 بالمئة، ومن المتوقع أن تصل إلى 80 بالمئة بنهاية العام الجاري، على أن تكون جميع الخدمات الحكومية رقمية بالكامل مع نهاية العام المقبل.

وقال السميرات بمناسبة عيد الاستقلال 79، إن التحول الرقمي بات جزءًا أساسيًا في مختلف القطاعات، ويُعدّ أولوية استراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحظى باهتمام ملكي مباشر منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وكذلك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأشار إلى إنشاء مجلس تكنولوجيا المستقبل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء وشركاء من القطاع الخاص، ويخضع لإشراف مباشر من سمو ولي العهد، ما يعكس جدية الدولة في دعم قطاع التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.

وأوضح السميرات أن المواطن بدأ يلمس أثر التحول الرقمي من حيث سهولة وشفافية الحصول على الخدمات، مؤكدًا أن أي خدمة حكومية جديدة ستكون رقمية منذ لحظة تأسيسها.

وفيما يخص ريادة الأعمال، قال السميرات إن الأردن أصبح بيئة حاضنة للابتكار، حيث وصل 27 من أصل 100 شركة ريادية عربية إلى العالمية، وكان مؤسسوها من الشباب الأردنيين المبدعين.

واختتم الوزير السميرات حديثه بتوجيه التهنئة للشعب الأردني والقيادة الهاشمية بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل على تجويد الخدمات الرقمية وتقديم الأفضل للمواطن الأردني.