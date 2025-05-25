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البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بحريق مخيطة بإربد ويلقي القبض على مضرم النار

31 ثانية ago
البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بحريق مخيطة بإربد ويلقي القبض على مضرم النار

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد أمس لمديرية شرطة محافظة اربد والدفاع المدني هناك بوجود حريق بأحد المحال التجارية ( مخيطه) حيث تحركت المجموعات للمكان على الفور وعملوا على إطفاء الحريق ليتم العثور على جثة لأحد الأشخاص داخل المخيطة وفتح تحقيق في الحريق.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيق من قبل فريق خاص من البحث الجنائي وشرطة إربد تبين وجود شبهة جنائية وأن الحريق نشب بفعل فاعل حيث جرى الاشتباه بأحد الأشخاص بإضرام النار.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بالتحقيق معه بإضرام النار في المحل التجاري لوجود خلاف مع أحد العاملين داخله وما زال التحقيق جارياً.


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