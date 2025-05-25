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الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد والشعب الاردني بعيد الاستقلال 79

51 ثانية ago
الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد والشعب الاردني بعيد الاستقلال 79

وطنا اليوم – اسرة الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ــ ابو علندا ممثلة بدولة رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس واعضاء هيئة المديرين
وعميدها الدكتور ايمن مقابلة والهيئات التدريسية والادارية والطلابية يتشرفون برفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قائد المسيرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب السمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم والأسرة الهاشمية والشعب الأردني الوفي بذكرى عيد الاستقلال التاسع والسبعين.
معاهدين جلالته وولي عهده أن نبقى خلف قيادته الحكيمة بأن نكون جنوداً أوفياء في مسيرة البناء والتقدم والازدهار .
وبرؤية قائدنا الهاشمي، سيظل الأردن قلعة العزة، ومنارة الأمل، ووطن الإصرار والإنجاز.
وكل عام والأردن أعز وأقوى، وقيادتنا الهاشمية الملهمة وجيشنا الصطفوي واجهزتنا الامنية وشعبنا بألف خير داعين الله عز وجل أن يعيد الله هذه المناسة باليمن والخير والبركات وان يبقى الاردن واحة آمن وامان .


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