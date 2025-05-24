إطلاق فعاليات المعسكر الحزبي ‘جرش’ لحزب الميثاق الوطني

الصفدي: المستقبل للشباب والمرأة وسنظل داعمين لمبادراتهم

وطنا اليوم – انطلقت في محافظة جرش، الجمعة، فعاليات المعسكر الحزبي جرش، الذي تنظمه أكاديمية الميثاق السياسية – اللجنة التنفيذية العليا للثقافة الحزبية والوطنية – في فندق غصن الزيتون، بمشاركة واسعة من منتسبي حزب الميثاق الوطني من مختلف محافظات المملكة.

ورعى الافتتاح رئيس مجلس النواب، عضو حزب الميثاق الوطني، سعادة النائب أحمد الصفدي، الذي أكد أن “المستقبل للشباب والمرأة، و سنظل داعمين لهم”، مشددًا على أن حزب الميثاق سيبقى داعمًا للمشاريع التي تستهدف تمكين الشباب والمرأة وتعزيز دورهم في الحياة السياسية،مشيرا إلى حرص الحزب على الرؤى الملكية في ذلك.

وقالت الدكتورة روان الحياري، مساعد الأمين العام للثقافة الحزبية، مندوب الامين العام في كلمتها بحفل الافتتاح اننا نحمد الله على نعمة الاردن و قيادته الحكيمة الجامعة التي جنبتنا الحروب و الصراعات ووعي الأردنيين للتحديات و جهود الجيش و الأجهزة الامنيه، مما ابقى الأردن واحة أمن و امان و صوتا للعدل في اقليم تحدياته و صراعاته مستمرة، وأضافت ان المعسكر الحزبي جرش الذي يأتي بجهود ميثاقيه، يعكس محطة هامة في مسيرة الحزب و ترجمة لإيماننا بترسيخ الثقافة الحزبيه كأساس هام لمؤسسية العمل الحزبي و اعداد القيادات.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية معالي مفلح الرحيمي وعضو المكتب السياسي النائب الدكتور حمزة الحوامدة، ومساعد الامين العام للشؤون الاعلامية الدكتور ابراهيم بريزات، والدكتور بشار زريقات، عضو المجلس المركزي في جرش ٨ ورؤساء الهيئات الإدارية، الدكتور صخر النسور / البلقاء ، والباشا بسام بركات/عجلون و السيد وصفي الشواقفة/ اربد و السيد محمد ابو زيد/ سحاب والسيد جهاد البستنجي /الكرك واعضاء من الهيئات الاداريه في جرش والزرقاء والبلقاء وأربد و عجلون واعضاء الميثاق الوطني في المحافظة.

حيث ألقى الدكتور حمزة الحوامدة كلمة جرش الترحيبية مؤكداً اننا نحن هنا وفق الرؤية الملكية للتحديث السياسي، في “جرش أم الحضارات.

وتضمن برنامج المعسكر ورشات تدريبية وجلسات حوارية تناولت مفاهيم الأحزاب والفكر السياسي، وهوية حزب الميثاق الوطني، ودور الأحزاب في المشهد السياسي، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات وآليات للتنظيم الحزبي، شارك في إعطاءها نخبة من الأكاديميين والخبراء السياسيين.

كما شارك المعسكر في احتفالات المملكة بالعيد التاسع والسبعين للاستقلال على مدرج المسرح الجنوبي و تضمن فعاليات ثقافية وحوارية.