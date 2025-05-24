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الأمن العام: إلقاء القبض على ثلاثة أحداث من جنسية عربية ظهروا يسيئون للعلم الأردني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم

23 ثانية ago
الأمن العام: إلقاء القبض على ثلاثة أحداث من جنسية عربية ظهروا يسيئون للعلم الأردني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم

وطنا اليوم_

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من الإدارات المعنيّة قام بالتحقيق بمقطع الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهر خلاله ثلاثة أحداث يقومون بالإساءة وتخريب للأعلام الموجودة على أحد الجسور بالعاصمة.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية ثلاثة أحداث (من جنسية عربية) شاركوا بذلك العمل المسيء، اثنين ظهرا في الفيديو والثالث كان أسفل الجسر يقوم بجمع الأعلام الملقاة بحجة بيعها بعد ذلك، حيث ألقي القبض عليهم جميعاً وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

 

وشدد على أنّه لن يتم التهاون مع مثل هذه السلوكات المنبوذة من مجتمعنا والإساءة لأيٍّ من الرموز الوطنية وتحت أي ذريعة كانت، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات وملاحقة كل من يحاول الإساءة أو المساس بتلك الرموز الوطنية.


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