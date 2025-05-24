في ذكرى العز …. والاستقلال

وطنا اليوم_

بقلم العين الدكتور موفق الضمور

في الخامس والعشرين من آيار في كل عام نستقبل بكل مشاعر الفخر والوفاء ذكرى عزيزة على قلب كل أردني .

عيد الاستقلال حاله وجدانيه وحب وعشق لا ينتهي لوطن عظيم يطاول عنان السماء

في هذا اليوم وقف الأردن طودًا شامخًا في وجه المستعمر الغاصب يطوي صفحة الانتداب ويفتح غداً مشرقاً ليبدأ عهداً من العطاء والتقدم مستنداً لثوابت تاريخية راسخة وقيم دستورية ومبادئ وطنية لا تلين تحت قيادة النخبة من بني هاشم الأطهار الذين رفعوا الراية وحملوا الأمانة وحافظوا على العهد وصانوا المكتسبات في معارك الكرامة وباب الواد والقدس وفلسطين وفي عمّان والكويت والعراق وغيرها من البلدان

بدأ عهد الإزدهار والبناء لمُؤَسَّسَات وسُلُطات وجيش باسل وتقدم في كافة مناحي الحياة

نستلهم العبر من بطولات الآباء والاجداد ومن نجيع دم الشهداء ومن أصرار قيادتنا الهاشمية على العطاء …. وسام عز وشرف وكبرياء لوطن لا نملك غيره ولأرض طهور نحبها ونفديها بالغالي والثمين

أيها الأخوة : الأردن وطن كبير وعظيم وجليل يستحق حالة من إلاستنفار والتجييش الوطني لنعيد آيات الشكر والمحبة ونجدد العهد والولاء والانتماء لكل ذرة من تراب هذا الوطن الطهور وللبيت الهاشمي العامر

حفظ الله الوطن وحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة أنه نعم المولى ونعم النصير …….