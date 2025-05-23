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الصفدي يشارك باجتماع للجنة الوزارية المشتركة بشأن غزة

12 ثانية ago
الصفدي يشارك باجتماع للجنة الوزارية المشتركة بشأن غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مع وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين.
وسيُعقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة خلال شهر حزيران المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، في اجتماع عقده وفد للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة ضم رئيس اللجنة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.
وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة.


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