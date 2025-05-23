المياه: ضبط اعتداءات وآبار مخالفة في وادي السير ومادبا

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية امس الخميس 22/5/2025 حملة جديدة لضبط وازالة اعتداءات مجددا في منطقة بيادر وادي السير تمثلت بضبط بئرين مخالفين قرب نبع وادي السير بمشاركة شركة مياهنا و مديرية المشاغل ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية / متصرفية وادي السير ومديرية الامن العام /مركز امن البيادر وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة من خلال سحب المياه بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها دون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة وضبط أربعة اعتداءات في منطقة نتل مادبا منها عدد (٢) خط بقطر ٣٢ ملم لتزويد صهاريج ومزرعة كبيرة وعدد( ٢)خط بقطر ٢٥ ملم لتزويد منزلي.

وبالتفاصيل اكدت سلطة المياه/ الرقابة الداخلية انه واستكمالا لجهود قطاع المياه الرامية الى التصدي الى كافة الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وتنفيذا للحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وبناء على البحث والتقصي تم اعداد حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية /متصرفية وادي السير والامن العام حيث داهمت قوة أمنية الموقع في وادي السير وقامت كوادر سلطة المياه الرقابة ومديرية المشاغل والاحواض بضبط الابار المخالفة التي تسحب المياه لبيعها بطريقة مخالفة وتم حيث تم مصادرة المعدات والمضخات واعادة تصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وبأسماء المخالفين ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين، وكذلك في مادبا نتل تم ازالة ٤ اعتداءات لتعبئة صهاريج ومزارع ومنازل مخالفة .

وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود وزارة الداخلية والامن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ومركز امن البيادر مؤكدة ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة ، حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون باستخدام اية مصادر للمياه وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .