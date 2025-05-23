القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مرضى من غزة

وطنا اليوم:واصلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، عمليات الإجلاء الطبي لمرضى اثنين يرافقهم خمسة من ذويهم من قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وتمت عملية الإجلاء باستقبال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لتقديم العلاج.

ووصل عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة براً وجواً حتى الآن 41 طفلاً برفقة 81 فرداً من ذويهم، عاد منهم 17 طفلاً مع ذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية.