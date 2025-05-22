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العيسوي يفتتح فعاليات معرض إبداعات أردنية في عهد الهاشميين

12 ثانية ago
العيسوي يفتتح فعاليات معرض إبداعات أردنية في عهد الهاشميين

وطنا اليوم:رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات معرض “إبداعات أردنية في عهد الهاشميين”، الذي ينظمه معرض عمان الدولي بالتعاون مع مؤسسة الأصدقاء المتميزون لتنظيم وإقامة المعارض.
وجال العيسوي، في أركان المعرض، الذي يأتي تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام.
ويشارك في المعرض 68 شركة ومصنعًا ومؤسسة من مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية، إلى جانب مشاركة رسمية من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ومديرية الأمن العام، وشركة البريد الأردني، ما يعكس روح الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويُعد المعرض منصة مهمة لتسليط الضوء على مسيرة التطور والإبداع التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات خلال عهد جلالة الملك، بالتركيز على الإنجازات الاقتصادية والتقنية والخدمية.
ويبرز الحدث أهمية دعم المشاريع الوطنية وتطوير القدرات المحلية، مما يعكس الالتزام الوطني المستمر نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ويسلط المعرض الضوء على الدور الفاعل للشباب والمرأة في التنمية الوطنية، والتعريف بمنجزاتهم، إضافة إلى أنه يشكل فرصة لفتح آفاق جديدة أمام المنتج الوطني محليًا وإقليميًا.
ويشكل المعرض فرصة حيوية لتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية، كما يوفر فضاءً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.


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