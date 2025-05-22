الأردن يتابع أنباء محاكمة السويد لمشتبه بتورطه بأسر وحرق الشهيد الكساسبة

وطنا اليوم:قال مصدر حكومي، الخميس، إن الأردن يتابع الأنباء بشأن توجيه الادعاء العام السويدي اتهاما لمشتبه بتطوره في أسر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحرقه في سوريا عام 2014.

وأكد المصدر أن الأردن معنيّ بتفاصيل محاكمة المشتبه به؛ لخصوصية القضية المرتبطة بالشهيد الكساسبة.

وذكرت وكالة فرانس برس، الخميس، أنّ الادعاء السويدي، ينوي توجيه الاتهام إلى إرهابي سويدي مدان للاشتباه بتورطه في أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا عام 2014 وحرقه داخل قفص.

وأعلنت النيابة العامة السويدية في بيان أنها تعتزم توجيه اتهامات لمواطن سويدي يبلغ من العمر 32 عاما في 27 أيار بارتكاب “جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا”.

وستجري المحاكمة في الرابع من حزيران في ستوكهولم.

في 24 كانون الأول 2014، أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا وأسر تنظيم داعش الإرهابي الطيار في اليوم نفسه قرب مدينة الرقة.

ومطلع كانون الثاني 2015، تم حرق الكساسبة حيا بعد احتجازه في قفص، وبث التنظيم الإرهابي صورا للواقعة.