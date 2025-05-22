حسان يوعز بتوحيد جهود المؤسسات الرسمية بملف مكافحة التطرف

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للتنسيق مع وحدة مكافحة التطرف في رئاسة الوزراء فيما يخص اي مشاريع او نشاطات تتعلق بالملف.

ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية لغايات توحيد كافة الجهود الوطنية فيما يتعلق بملف مكافحة التطرف وتعزيز السلم المجتمعي.