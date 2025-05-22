بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسان يوعز بتوحيد جهود المؤسسات الرسمية بملف مكافحة التطرف

15 ثانية ago
حسان يوعز بتوحيد جهود المؤسسات الرسمية بملف مكافحة التطرف

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للتنسيق مع وحدة مكافحة التطرف في رئاسة الوزراء فيما يخص اي مشاريع او نشاطات تتعلق بالملف.
ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية لغايات توحيد كافة الجهود الوطنية فيما يتعلق بملف مكافحة التطرف وتعزيز السلم المجتمعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:49

مستشفى سعودي يزرع أول جهاز ذكي داخل الدماغ

16:46

وفاة عشريني متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالزرقاء

16:12

الأمن العام: إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات

16:05

المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.. نتنياهو يسحب وفد التفاوض من قطر

15:55

جيش الاحتلال ينذر سكان 14 حيّا شمالي غزة ويطلب منهم إخلاءها

15:47

طهران تهدد برد حاسم ومدمر على أي اعتداء إسرائيلي

15:39

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025

15:30

أمين عام التعليم العالي يلتقي رئيس جامعة نخجوان الحكومية في جمهورية أذربيجان بحضور السفير الأذري في عمان

15:25

تجارة الأردن تبحث توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب في إيطاليا

14:58

الادعاء العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الكساسبة

14:53

حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني

14:46

خطط لإنشاء مركزين جديدين لعلاج الإدمان بإقليمي الشمال والجنوب

وفيات
وفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025