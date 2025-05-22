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وفاة عشريني متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالزرقاء

38 ثانية ago
وفاة عشريني متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالزرقاء

وطنا اليوم:توفي عشريني متأثرًا باصابته بأداة حادة خلال مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص في منطقة الغويرية بالزرقاء وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إنّ المشاجرة وقعت يوم السبت الماضي بين مجموعة من الاشخاص اثر خلاف لحظي بحكم الجوار في منطقة الغويرية.
وأضاف ان العشريني تم إسعافه الى مستشفى الزرقاء الحكومي وكانت حالته سيئة وتوفي فجر اليوم الخميس.
وبين المصدر بأنه تم ضبط أطراف المشاجرة


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