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الأمن العام: إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات

20 ثانية ago
الأمن العام: إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ جهوداً وعملاً أمنيًا واستخباراتيا مشتركًا بين إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنيّة أفضت لإحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة منذ سنوات.
وحول التفاصيل وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية أجنبية بالإعداد والتجهيز لإدخال كمّيات كبيرة جداً من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة للمملكة، حيث شكّل فريق عملياتي وتحقيقي مشترك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها والوقوف على تفاصيلها كافّة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشترك تابع وعلى مدار أسابيع تلك المعلومات وتتبع الخيوط المرتبطة بها كافّة من معلومات من خارج المملكة لحين تحديد هوية الشخص المتورط الرئيس في القضية الذي حضر للمملكة لتلك الغاية وجرت مراقبته وتحركاته كافّة، إضافة إلى تحديد طريقة التهريب داخل قطع آليات ثقيلة.
وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى كذلك تحديد موعد دخول تلك القطع عن طريق معبر حدود الكرامة الحدودي بواسطة إحدى مركبات السفريات، وجرت متابعة المركبة لحين وصول المشتبه به الرئيس لاستلامها في العاصمة، حيث جرى إلقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر داخلها على مجموعة من قطع الآليات الثقيلة التي أُخفي داخلها بعد فتحها 45 كغم من مادة الكريستال المخدرة.


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