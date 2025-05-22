المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.. نتنياهو يسحب وفد التفاوض من قطر

وطنا اليوم:قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي بأكمله من قطر بسبب ما اعتبره “استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى”، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية متعددة.

وأكدت التقارير الإسرائيلية أن رئيس الحكومة أمر بعودة الوفد من الدوحة، وأن قراره جاء بسبب ما قالع إنه “تمسك حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب”.

جاء هذا بينما أكد مسؤول إسرائيلي على أن المباحثات وصلت لطريق مسدود.

وأضاف أن إسرائيل جاهزة للعودة للدوحة إذا وافقت حماس على مقترح ويتكوف (إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والمحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد عن 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب).

وكان نتنياهو أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن أعضاء رفيعي المستوى من فريق التفاوض عادوا بعد أسبوع من المحادثات “المكثفة” في الدوحة بشأن الرهائن.

في حين بقي عدد من الممثلين على مستوى العمل في العاصمة القطرية، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

معضلة المساعدات

وكانت إسرائيل أعلنت، أمس الأربعاء، السماح بدخول 100 شاحنة من المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى غزة، بعدما سمحت بمرور 93 شاحنة يوم الثلاثاء الماضي، وحوالي 10 يوم الاثنين، وفق زعمها.

لكن إسرائيليين توافدوا صباحا إلى “ميناء أشدود” من أجل منعها.

وتجمع عدد من “الإسرائيليين عند ميناء أشدود جنوب إسرائيل من أجل منع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة”، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس.

فيما أظهرت المشاهد من الموقع أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الإسرائيلية مطالبين بمنع دخول المساعدات.