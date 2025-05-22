أمين عام التعليم العالي يلتقي رئيس جامعة نخجوان الحكومية في جمهورية أذربيجان بحضور السفير الأذري في عمان

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في حرم الوزارة اليوم الخميس معالي السيد إلبروس أيساييف رئيس جامعة نخجوان الحكومية في جمهورية أذربيجان، وذلك بحضور سعادة السفير الأذري في عمان السيد ألدار ساليموف، إضافةً إلى عدد من المسؤولين في الجامعة، والسفارة الأذرية في عمان.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور الدبعي بالوفد الأذري مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين، ومرحباً بضرورة توقيع اتفاقية تنظم وتطور العلاقات بين الأردن وأذربيجان في مجال التعليم العالي وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي، كما استعرض الدبعي واقع قطاع التعليم العالي الأردني، والتطور الحاصل فيه خاصةً ما يتعلق بالتعليم التقني والمهني، واستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الحرم الجامعي، وأعداد الطلبة الوافدين غير الأردنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكداً أن واحدة من أهم عوامل جذب واستقطاب الطلبة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية هو تميز الخريجيين الذين أثبتوا كفائتهم في مختلف مجالات الحياة، كما استعرض الدبعي آلية حصول الطالب الوافد على قبول في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية من خلال النظام الإلكتروني الموحد لقبول الطلبة الوافدين، والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على الطالب الوافد، إضافةً إلى قرارات مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية بمعاملة الطلبة المسلمين من الدول غير الناطقين باللغة العربية الراغبين بدراسة تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية معاملة الطالب الأردني من حيث دفع الرسوم الجامعية، كما استعرض أيضاَ إطلاق الوزارة منصة إلكترونية جديدة تحت عنوان تميز ” أنتم سفراء الأردن”، والهدف من إطلاقها.

بدوره شكر كل من رئيس الجامعة الضيف، والسفير الأذري في عمان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين بدورهم على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين إضافةً إلى سعيهما لتطوير هذه العلاقات خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستضافة أساتذة أردنيين في تخصصات مختلفة للتدريس في الجامعات الأذرية، كما أشادا بتميز الأردن في تعليم اللغة العربية الفصحى، والشريعة الإسلامية المعتدلة بلا تطرف.

وقد حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من السيد شادي مساعدة / مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد إبراهيم العموش / مدير مديرية البعثات، والدكتورة ساجدة النداف / مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين، والدكتورة أسيل المحيسن / مدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لمعالي الوزير/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.